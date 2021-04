Climat : "On n'a plus le temps de tergiverser et d’attendre"

"On n'a plus le temps de tergiverser et d’attendre. La décennie qui vient est cruciale. Il faut respecter au moins la limite des 2°C de réchauffement puisqu'on s'éloigne de plus en plus de l'objectif des 1,5°C", estime Marie Toussaint, eurodéputée EELV, sur franceinfo mercredi 21 avril. "Plus nous passons de temps à attendre, plus nous perdons d’espèces vivantes et plus nous mettons en danger la vie de millions d’humains. On n'a pas le droit à l’échec" demain lors du sommet virtuel organisé par les Etats-Unis. "C’est le combat de notre siècle", martèle l'écologiste.

"L'UE ne prend pas sa part"

"La nouvelle administration américaine met sur la table des plans de relance tournés vers la transition énergétique. L’UE doit suivre et les autres pays aussi. Il faut avancer. C’est un enjeu planétaire. Chacun doit prendre sa part", y compris l’Inde et la Chine. "On a besoin d’un changement de modèle total", insiste la fondatrice de l'association Notre Affaire à Tous.

"L’Union européenne est tombée d’accord pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 52,8% alors que les scientifiques prônent une baisse de 65%. L’écart est beaucoup trop grand. Pour l’instant, le compte n’y est pas. Nous ne prenons pas notre part", déplore Marie Toussaint.