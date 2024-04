Climat : "Accordez-nous de la crédibilité", interpelle la communauté scientifique qui signe une tribune dans Le Monde

"Accordez-nous de la crédibilité", interpelle Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du groupe scientifique du Giec jeudi 18 avril sur franceinfo. Un cri du cœur de la communauté scientifique après une tribune (article réservé aux abonnés) publiée jeudi matin dans le journal Le Monde. Intitulée "Climat : "Une défiance grandissante s’installe dans notre communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique"", elle est signée par 260 chercheurs, climatologues, doctorants, enseignants dans le domaine scientifique, dont Jean Jouzel. Ils alertent notamment sur la "déconnection" entre le discours scientifique tenu par le gouvernement et la réalité.

Le climatologue déplore : "Nous en avons assez de cette attitude qui consiste à donner l'impression que le gouvernement prend en compte l'avis des scientifiques, mais de voir que la réalité s'en éloigne de façon importante", en France, comme dans le monde, précise t-il. Jean Jouzel, et ses confrères signataires de la tribune, pointe directement le gouvernement : "On n'a pas à la tête de l'État une véritable dynamique d'adhésion". Il regrette que les problématiques climatiques, comme la protection des océans, la pollution et le réchauffement climatique ne soient pas au coeur du débat actuel des élections européennes.

La communauté scientifique est consultée par le gouvernement pour élaborer des lois, très souvent ambitieuses d'après Jean Jouzel, mais "au-delà des lois, on n'a pas l'impression d'être écoutés". Il constate amèrement qu'"on a les bonnes structures", comme le Haut conseil pour le climat, "mais on n'y met pas les moyens". Dans la tribune, les scientifiques déplorent à l'unisson "une nouvelle course de lenteur, à rebours du volontarisme des annonces initiales". Jean Jouzel conclut en lançant un appel aux pouvoirs publics et aux citoyens : "Ce que l'on ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté scientifique envisage depuis 50 ans, alors accordez-nous de la crédibilité".