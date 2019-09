CARTE. Sécheresse : 88 départements concernés par des restrictions d'eau, un record depuis le début de l'été

Jeudi 19 septembre, le site gouvernemental Propluvia indique que 210 arrêtés ont été pris et sont en cours pour inciter les professionnels et particuliers à économiser l'eau.

La sécheresse continue sa progression en France. Pas moins de 88 départements français (sur 101) sont concernés, jeudi 19 septembre, par des restrictions d'eau et six sont placés en vigilance, selon le décompte du site gouvernemental Propluvia. Un record depuis le début de cet été sec et caniculaire. En tout, 210 arrêtés ont été pris par les préfectures pour inciter ou obliger professionnels et particuliers à réduire leur consommation d'eau.

Cinquante départements (en rouge sur la carte) sont partiellement ou totalement en situation de crise. Cela signifie "l'arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles". "Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité)", précise Propluvia.