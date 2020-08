DIRECT. Canicule : des records de températures nocturnes battus dans l'ouest et le nord du pays dans la nuit de vendredi à samedi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: Tout le monde est concerné par la canicule, rappelle Santé publique France. Voici les signes qui doivent vous alerter chez vous ou chez les autres.





: La procédure d'alerte à la pollution à l'ozone est maintenue aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, en raison des conditions climatiques et des récents incendies. La préfecture impose un abaissement de 20 km/h des vitesses maximales autorisées (au dessus des 70 km/h), et recommande de réduire les activités physiques.

: En revanche, le niveau des nappes phréatiques n'est pas alarmant, affirment les spécialistes, car l'hiver dernier a permis un bon rechargement des eaux souterraines. Avec néanmoins des zones à surveiller, dont le Berry ou l'Est de la France. Retrouvez tous ces indicateurs dans cet article.

: Et depuis 60 ans, on observe une tendance à l'augmentation de la surface annuelle touchée par la sécheresse. Alors qu'elle était de 5% en moyenne dans les années 60, ce chiffre a doublé ces dernières années.

: Conséquence directe, les sols sont asséchés. L'indice d'humidité des sols, élaboré par Météo France, montre que les deux tiers de la France sont particulièrement touchés, avec un indice très inférieur à la normale.

: D'abord, la pluviométrie. Juillet 2020 a été le mois de juillet le plus sec depuis 1959. Au niveau national, il n'est tombé que 16,38 mm de pluie, alors que la normale est de 60,8 mm.







: Restreindre les remplissages de piscines, l'arrosage des plantes ou les lavages de voitures. Après plusieurs mois sans pluie, la France fait face à une importante sécheresse, et de plus en plus de départements prennent des mesures de restriction. Voici un article pour faire le point sur les indicateurs permettant d'observer le phénomène.

: Merci à @mich29 qui m'informe dans les commentaires que la panne électrique entre Rennes et Lamballe ayant causé l'interruption de la circulation des TGV entre Rennes et Brest n'est pas réparée ce matin. En conséquence, le trafic TGV est toujours interrompu entre ces deux villes. Ce matin, la SNCF précisait qu'il n'y avait pas (encore ?) d'autocar de substitution mis en place.

: J'en profite pour vous rappeler les bons gestes à adopter en cette période de fortes chaleurs et d'épidémie.





: La nuit a été particulièrement étouffante, avec des records de chaleur battus. A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), il a fait 25,2 °C contre 24,4 °C le 8 août 1975. A Pré-en-Pail (Mayenne), on a enregistré 25,1 °C contre 24,9 °C le 25 juillet 2019. A St Gatien-les-Bois près de Deauville (Calvados), il faisait 22,4 °C contre 21,9 °C le 3 août 1995 et à Alençon (Orne)22,2 °C contre 21,1 °C le 29 juin 1976.

: Voici la carte de la vigilance canicule diffusée par Météo France. L'Ile-de-France (sauf la Seine-et-Marne), l'Eure et la Seine-Maritime sont en vigilance rouge, en raison du "risque de surmortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid". C'est seulement la troisième fois que cette couleur est utilisée pour la canicule.

: Voici les températures attendues pour la journée. Comme ces derniers jours, le Sud et la Bretagne seront épargnés par la canicule.



: Jetons un coup d’œil à l'actualité de la matinée :



• Attention aux fortes chaleurs. Neuf départements sont toujours en alerte rouge canicule, dont Paris, et 53 en vigilance orange. Cet épisode, qui concerne la France du Sud-Ouest aux Hauts-de-France, devrait durer au moins jusqu'à mardi.



• Les indicateurs continuent de se dégrader en France où 2 288 personnes ont été diagnostiquées positives au nouveau coronavirus en 24 heures, une progression inédite depuis le mois de mai.





• Le bilan s'élève désormais à 154 morts, et plus de 60 personnes sont toujours portées disparues, quatre jours après la double explosion qui a dévasté Beyrouth, selon un responsable du ministère libanais de la Santé. Suivez notre direct.