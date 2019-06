Canicule : vigilance accrue pour les seniors

Un petit bain de pied rafraîchissant. Le personnel est aux petits soins pour protéger les résidents d'une maison de retraite des premières chaleurs. Depuis dimanche 23 juin, le personnel est sur le pont. Il faut arroser la terrasse pour plus de fraîcheur. Il faut également adapter les menus en cuisine, avec plus de plats froids. Une personne a d'ailleurs été embauchée spécialement pour la canicule. Elle est chargée de faire boire les personnes âgées.

"Je bois un litre et demi d'eau par jour"

Dans les Alpes-Maritimes, un Ehpad, qui a moins de 10 ans, est entièrement climatisé. C'est un confort non négligeable pour les 94 pensionnaires, mais cela n'empêche pas les conseils de prévention. La gouvernante de l'établissement fait des rondes régulières pour prendre des nouvelles de Raymonde, 101 ans, la résidente la plus âgée. "Je bois un litre et demi d'eau par jour", rassure-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT