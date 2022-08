Canicule : le soleil est-il dangereux ?

Un nouvel épisode caniculaire est attendu en France. Le mercure va encore grimper et devrait afficher 40 °C dans le Sud-Ouest dès mercredi 10 août. Des chiffres parfois en dessous de la réalité. "Ces températures sont mesurées sous abri, à l’ombre donc, mais au soleil, elles peuvent grimper beaucoup plus haut. 50, 60 voire même 80 °C relevés au sol, sur le bitume noir par exemple", explique Jules Longchampt sur le plateau du 13 Heures.



Éviter de sortir entre 12 et 17 h

Mais ce dont il faut surtout se méfier, c'est l'indice UV. "C’est-à-dire l’intensité du soleil et du rayonnement ultraviolet. L’échelle va de 0 à 11 et en ce moment, on se rapproche plutôt des valeurs maximales avec un indice UV de 8 ou 9 comme à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou Aurillac (Cantal)", poursuit le journaliste. "Les dermatologues recommandent donc, en temps de canicule, d’éviter de sortir lors des heures les plus chaudes de la journée (entre 12h et 17h), de s’hydrater, d’appliquer de la crème solaire régulièrement ou enfin de porter des vêtements protecteurs pour les plus jeunes", conclut-il.