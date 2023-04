Canicule : l’Espagne affiche des températures inquiétantes

La France sera-t-elle touchée par la vague de chaleur historique qui sévit en Espagne ? Plus de 40 degrés sont attendus en Andalousie, fait inédit pour la saison. Le Portugal et le Maroc sont aussi concernés.

Une terre craquelée, asséchée en l'Andalousie (Espagne). Plus au nord en Catalogne, un lac artificiel s’est presque entièrement évaporé et laisse apparaître une église jusqu’alors immergée. Le pays traverse une vague de chaleur inédite pour un mois d’avril avec notamment plus de 40° annoncés dans le sud. “Il faut que l'on se prépare, car des températures comme ça en avril, c’est inhabituel”, dit un homme.



Des températures estivales en France vendredi

Selon un météorologue, des records pourraient être battus dans les prochains jours. “C’est une vague de chaleur extrêmement précoce et surtout intense. Entre demain et samedi, on sera parfois plus de 15° au-dessus des valeurs de saison”, relève Jérôme Cerisier, météorologue chez Weather Solutions. Ces températures sont dues à des remontées d’air chaud venus du Maghreb et qui restent bloquées sur la péninsule à cause d’un anticyclone. La vague devrait frôler le sud de la France avec une journée particulièrement estivale ce vendredi.