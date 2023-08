Canicule : attention aux fausses bonnes idées pour vous rafraîchir

Au cœur d'une vague de chaleur, nous faisons tout pour trouver un peu de fraîcheur, et éloigner cette sensation de moiteur qui nous colle à la peau, mais attention aux fausses bonnes idées. La journaliste Éléonore Bailly est présente sur le plateau du 19/20, lundi 21 août, pour nous éclairer.

Premier conseil : il faut bien s'hydrater, mais pas n'importe comment. "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne faut pas trop boire. Pour les personnes âgées sédentaires, pas plus de 2 litres par jour", prévient la journaliste Éléonore Bailly présente sur le plateau du 19/20, lundi 21 août. "Le risque, c’est un gonflement des cellules, ce qui peut entraîner des complications graves. Et quand vous buvez, il faut que l'eau ne soit ni trop chaude ou trop froide, car cela crée un choc dans notre organisme, qui est obligé de faire des efforts pour retrouver une température interne stable", explique-t-elle.

Une climatisation trop forte

Autre mauvaise idée : une climatisation trop forte. "La règle, c’est 5 degrés de différence entre dedans et dehors, parce que le passage d’une température à l’autre, cela fatigue notre organisme, qui doit se réguler. Cela le fragilise et le rend plus perméable aux maladies. Et puis la climatisation, parce que c’est mauvais pour la planète, cela rajoute de la chaleur à la chaleur", indique la journaliste.