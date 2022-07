Canicule : 13 départements du sud-est de la France maintenus en vigilance orange

Elle est installée. La canicule qui touche la France depuis plusieurs jours ne faiblit pas dans le sud-est du pays. Treize départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France, dimanche 24 juillet. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Var et du Vaucluse. La vigilance dans ces départements est maintenue jusqu’à 16 heures lundi.

A 15 heures, Météo France relevait environ 33°C à Annecy (Haute-Savoie), Lyon (Rhône) et Le Puy, 35°C à Grenoble (Isère), Chambéry (Savoie) et Montélimar (Drôme), 37°C à Aubenas (Ardèche), Orange (Vaucluse) et Nimes (Gard). Le prévisionniste confirme l’arrivée de "maximales qui sont à la hausse, pour venir flirter avec les 40 à l’intérieur de la Provence". "Demain lundi, les températures seront souvent comprises entre 35 et 38 degrés dans le sud-est du pays", poursuit Météo France, qui s’attend à une "sensible" baisse des températures à partir de mardi.