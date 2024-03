Aya Nakamura aux JO : c’est quoi la polémique ? Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

La chanteuse Aya Nakamura a été visée par des tweets racistes sur les réseaux sociaux. "Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako" a écrit le compte du groupe d'extrême droite raciste "Les natifs" sur Twitter. Des attaques qui font référence à la cérémonie d'ouverture des JO, Aya Nakamura étant pressentie pour chanter du Edith Piaf. La chanteuse a été défendue par ses fans et des artistes internationaux.

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un JT de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok et Instagram.