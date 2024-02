Sécurité sociale : 33 millions de numéros piratés

33 millions de Français sont concernés par une cyberattaque d'ampleur sur des complémentaires santé.

C'est un piratage de grande ampleur qui touche les données conservées par deux gestionnaires de mutuelles : Viamedis et Almerys. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), plus de 33 millions de Français sont concernés. Parmi ces données subtilisées, l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des assurés. En revanche, les informations bancaires et médicales, les remboursements santé, les coordonnées postales et les numéros de téléphone n'auraient pas fuité.

"Être très attentif à ce qui peut arriver dans notre boîte email, par sms ou dans la messagerie instantanée"

La Cnil mène actuellement des investigations sur la violation des données. Si vous êtes concernés, attention aux messages frauduleux que vous pourriez recevoir ces prochains jours. "Le principal conseil c'est d'être très attentif à ce qui peut arriver dans notre boîte email, par sms ou dans la messagerie instantanée", confie Gerome Billois, expert en cybersécurité au cabinet Wave Stone. La Cnil a précisé que ce sont les complémentaires santé qui se chargeront d'informer directement les personnes touchées par ce piratage.