Rhône : l’hôpital de Villefranche-sur-Saône victime d'une attaque informatique

Il s'agit d'un piratage informatique par "rançongiciel", les pirates réclamant le paiement d'une rançon pour débloquer les ordinateurs. Le réseau téléphone et internet ont été coupés mais l'établissement indique qu'aucun transfert de patient n'est prévu pour le moment.

L'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône (Rhône) subit depuis lundi 15 février une attaque informatique, annonce l'établissement dans un communiqué. L'attaque informatique par crypto-virus "Ryuk" a été détectée sur le réseau informatique de l'hôpital à 4h30 du matin. Les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux sont fortement impactés.

"La sécurité des patients est assurée"

Il s'agit d'une attaque au "rançongiciel" (ou ransomware) où les pirates réclament le paiement d'une rançon pour débloquer les ordinateurs."Les actions de limitation de la propagation du crypto-virus ont été mises en œuvre dès cette nuit : les accès au système d’information et à internet ont été coupés, explique l'établissement dans son communiqué. Tous les postes de travail ont été déconnectés, à l’exception du standard des urgences, l’ensemble de la téléphonie a été rendue inaccessible".

L'hôpital indique que les patients qui arrivent aux urgences des sites de Villefranche et de Tarare "sont pris en charge et pourront, si nécessaire être orientés vers d’autres établissements de santé." L'établissement assure, par ailleurs, que "la sécurité des patients actuellement pris en charge dans le service de soins continu et de réanimation de Villefranche est assurée." Le communiqué précise également qu'aucun transfert n’est programmé, pour les patients comme pour les nourrissons séjournant dans le service de néonatalité.

Les documents rédigés à la main

Toutes les interventions chirurgicales programmées mardi 16 février sont reportées. Le centre de vaccination anti-Covid poursuit son activité et les vaccinations sont réalisées, annonce l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. "L’ensemble des documents devant être remis aux personnes sont réalisés à la main. L’ensemble des personnels de l’Hôpital Nord-Ouest fait face à cette attaque avec courage et détermination", ajoute l'établissement.

Début février, l'hôpital de Dax avait également été victime d'une attaque informatique au "rançongiciel" qui avait perturbé son fonctionnement.