Sur Instagram, les "likes" ont disparu dans sept pays

L'Australie, l'Italie, l'Irlande, le Japon, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, après le Canada, pionnier en la matière, sont concernés par cette nouvelle fonctionnalité.

Ma photo sur une île grecque plaira-t-elle davantage que la tienne à Venise ? Pour mettre fin aux batailles d'ego, Instagram n'affiche plus les "likes" dans certains pays. Ainsi, le nombre de personnes qui ont "aimé" la photo n'est plus affiché sous chaque cliché et il est uniquement visible par l'auteur de la publication. Cette nouvelle fonctionnalité entre en vigueur dans six nouveaux pays : l'Australie, l'Italie, l'Irlande, le Japon, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, après le Canada, pionnier en la matière.

Le réseau social, qui compte un milliard d'utilisateurs dans le monde, semble avoir pris conscience de la "pression" vécue par certains de ses utilisateurs. "Nous voulons qu'Instagram soit un lieu où les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer. Nous espérons que ce test fera baisser la pression (...) afin que vous puissiez vous consacrer au partage de ce que vous aimez", a expliqué une responsable de Facebook, maison-mère d'Instagram.

Par ailleurs, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé début juillet la création de nouveaux outils contre le harcèlement, dont l'apparition d'un message d'avertissement contre les commentaires haineux généré par un logiciel d'intelligence artificielle.