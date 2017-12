VIDEO. Trois conseils pour bien choisir son vélo électrique (avant la fin de la prime)

Le 1er février 2018, la prime nationale de 200 euros maximum pour tout achat d’un vélo électrique sera de l’histoire ancienne. Il ne vous reste que quelques mois pour en profiter si vous voulez passer à l’électrique. Mais comment choisir ? Et à quel prix ? Franceinfo vous éclaire sur les trois repères à avoir en tête au moment de faire votre choix.

La première chose à faire est d’essayer le vélo. Evitez internet et ses vélos livrés en kit qu’il faut monter soi-même. Il faut se rendre dans un magasin, si possible qui possède un atelier, dans l'optique du service après-vente. Il faut ensuite connaître les différentes caractéristiques d’un VAE (Vélo à Assistance Electrique).

Vélo de ville ou vélo de campagne ?

"Il faut que le vendeur comprenne quelle sera l'utilisation du vélo électrique. Pour quel type de terrain ? Plutôt de la ville ? Des chemins ? Du tout-terrain ? En fonction de cela, il y aura des vélos différents", éclaire Laurent Chauvin, fondateur de la société La Bicyclette électrique, rencontré par franceinfo. Pour les citadins, il conseille ainsi de privilégier les vélos avec un moteur à l’avant. Pour ceux qui empruntent des routes plus vallonnées, le moteur central sera plus approprié. Enfin, pour choisir son type d’assistance, proportionnelle ou à capteur de rotation, rien ne vaut un essai.

La disparition programmée de la prime pourrait entraîner une forte hausse de la demande dans les prochains mois, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, . Laurent Chauvin se veut rassurant : "on a pas mal de stock". Dernier rappel, et pas des moindres : pour acquérir un vélo électrique, il vous en coûtera quand même entre 800 et 6 000 euros.