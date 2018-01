Val-de-Marne : un pompier meurt après avoir été grièvement blessé dans un incendie à Choisy-le-Roi

Le sinistre d'origine criminelle a mobilisé une centaine de pompiers mercredi. L'incendie s'est déclaré dans des box au sous-sol d'un immeuble de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), le 10 janvier 2018. (MAXPPP)

Il avait été grièvement blessé lors d'une intervention sur un immense incendie à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Un pompier hospitalisé depuis mercredi est mort dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 janvier. Le sergent Jonathan Lassus-David, âgé de 28 ans et père d'un enfant, intervenait pour éteindre un incendie dans un parking en banlieue parisienne. Le brasier a mobilisé "plus d'une centaine de pompiers de Paris pendant plus de 30 heures dans des conditions extrêmes", d'après la préfecture de police de Paris.

La préfecture de police souligne "le courage et le professionnalisme exemplaires" du sapeur-pompier, expliquant que son action "a contribué à l'évacuation d'habitants qui auraient pu être victimes de ce sinistre". Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et la ministre des Armées, Florence Parly, ont salué dans un communiqué commun "la mémoire de ce sous-officier, tombé alors qu'il participait à des opérations d'extinction de véhicules en feu dans des conditions très difficiles et à proximité de nombreuses habitations".

La grande et belle famille des sapeurs-pompiers est à nouveau douloureusement endeuillée en ce début d'année.

J'ai appris cette nuit avec une vive émotion le décès d'un sergent des @PompiersParis, suite à un accident en service.

J'exprime la gratitude de la nation toute entière. pic.twitter.com/Le9eOGb50I — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 14 janvier 2018

Deux autres sapeurs-pompiers ont également été blessés lors de cette intervention à Choisy-le-Roi. Une enquête est en cours pour connaître les auteurs du sinistre dont la police explique qu'il est "d'origine criminelle".