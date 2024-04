Loire-Atlantique : à Mindin, les premiers déplacés climatiques

Les établissements médico-sociaux de Mindin (Loire-Atlantique) vont être délocalisés pour des raisons climatiques.

À Mindin, en Loire-Atlantique, 600 résidants et 500 employés seront peut-être les premiers déplacés climatiques de Loire-Atlantique. Sur le site vivent des personnes handicapées et des personnes âgées. Un public, fragile et vulnérable qui peut difficilement être évacué en urgence en cas de danger. En novembre dernier, après les tempêtes Céline et Ciaran, un bâtiment tout proche du littoral a été inondé.

Des travaux en urgence

Selon la préfecture, le site est soumis à un risque de submersions marines. D'autant plus que les bâtiments sont situés en dessous du niveau de la digue. Le site a fait l’objet de travaux en urgence. Depuis les dernières tempêtes, la digue a été surélevée d'un mètre par endroits, c'est suffisant à court terme.