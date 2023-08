Hérault : à la découverte des lacs du département

Vendredi 18 août, le 19/20 vous emmène à la découverte du "sentier des deux lacs " dans le département de l’Hérault. Inauguré en mars dernier, il offre un dépaysement total.

Une diversité de paysages exceptionnels : des forêts verdoyantes, un patrimoine rural précieux et les rocailles rouges du Lac de Salagou. Quatre jours de randonnée entre plus méconnu et le plus célèbre lac de l’Hérault, enfin relié par un nouveau GR. Julien Clémenceau est un enfant de la région. Guide touristique, il est l’un des créateurs de l’itinéraire. Le GRP prend son départ au Lac du Bouloc. Ce projet vieux de 15 ans à vue le jour en mars dernier. "On est partis pour 64 km, on va suivre le balisage GRP qui est jaune et rouge", se réjouit Julien Clémenceau.

Une baignade dans le Lac du Salagou

Trois itinéraires sont possibles : le tour du Lac d’Aven, le tour du Lac de Salagou ou la liaison entre les deux lacs. Sur le trajet, Lou et Robert ont constaté deux anomalies qu’ils rapportent à Julien Clémenceau. Ce père et sa fille ont décidé de faire le tour du Lac d’Avène. Ce nouveau sentier a été conçu pour que les villages en profitent. Le GR traverse la bergerie de Basile et Emilie Dequiedt. Chaque jour, ils attendent l’arrivée des marcheurs. La randonnée s’achève du côté de la vallée du Salagou. Après l’effort, les randonneurs profitent d’une baignade bien méritée.