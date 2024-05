Après les accusations d'ingérences, Xavier Bertrand suggère de boycotter la COP29 en Azerbaïdjan

Les autorités françaises ont détecté sur X et Facebook une "propagation massive et coordonnée" de contenus accusant la police française de tirer sur des manifestants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie et ont relié ces contenus à des "acteurs azerbaïdjanais".

Il veut répondre aux ingérences dont est accusé l'Azerbaïdjan dans la crise en Nouvelle-Calédonie. La France doit boycotter la COP29 sur le climat qui se déroulera à la fin de l'année à Bakou, a estimé dimanche 19 mai le président Les Républicains des Hauts-de-France Xavier Bertrand. "Je souhaite que la France convoque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France pour s'expliquer sur le rôle exact de l'Azerbaïdjan, à qui cela ne plait pas qu'on se batte aux côtés de l'Arménie pour défendre l'Arménie", a déclaré sur Radio J Xavier Bertrand, candidat depuis le début de l'année à l'élection présidentielle de 2027.

"Ils cherchent à nous déstabiliser", a-t-il accusé, avant d'ajouter : "Ce qui se passe en Nouvelle Calédonie avec le rôle de l'Azerbaïdjan doit nous amener à dire que la France ne participera pas à cette COP à Bakou", au cours de laquelle doivent se poursuivre les négociations mondiales sur le changement climatique.

L'Azerbaïdjan rejette des "accusations infondées"

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin avait accusé jeudi l'Azerbaïdjan d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, au moment où l'archipel est en proie à des émeutes inédites depuis 1988 qui ont fait six morts. Les autorités françaises ont également fait savoir qu'elles avaient détecté sur X et Facebook une "propagation massive et coordonnée" de contenus accusant la police française de tirer sur des manifestants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, et ont relié ces contenus à des "acteurs azerbaïdjanais". L'Azerbaïdjan, de son côté, a "totalement" rejeté des "accusations infondées".