Cherbourg : une information judiciaire ouverte après la mort d'un homme de 19 ans, tué après le tir d'une policière

Après la mort d'un jeune majeur de 19 ans à Cherbourg (Manche) dimanche 9 juin, le procureur de Cherbourg indique mardi 11 juin à franceinfo se déssaisir de l'enquête au profit du pôle de l'instruction de Coutances.

L'homme de 19 ans tentait de fuir un contrôle de police pour un excès de vitesse, ce dimanche soir vers 23h40. Un équipage composé de trois policiers "a tenté de contrôler un véhicule roulant à une vitesse excessive", avait précédemment indiqué le parquet de Cherbourg dans un communiqué. "S’agissant des incidents de la nuit dernière, des poubelles ont été incendiées, des abribus dégradés et des mortiers ont été jetés sur les forces de l’ordre par des individus cagoulés. A ce stade, il n’y a pas eu d’interpellation à cet égard", ajoute le procureur de Cherbourg.

Des policiers locaux et des agents de la CRS 8 ont été pris à partie par une quinzaine de personnes dans la nuit de lundi à mardi entre 1h et plus de 3h du matin. Ils ont essuyé des jets de projectile et des tirs de mortiers. Une barricade a été démantelée par les CRS avenue de Normandie. Il n'y a pas eu de blessés selon cette source, mais des dégâts. Trois poubelles, quatre trottinettes et des palettes ont été incendiées ainsi que deux abribus.