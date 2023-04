Calvados : les secours maritimes bientôt financés par les éoliennes

Une partie de la taxe sur les parcs éoliens en mer servira à acheter du matériel pour les sauveteurs maritimes, à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados.

À Courseulles-sur-Mer (Calvados), les bénévoles de la SNSM effectuent leurs missions de sauvetage avec une vieille vedette depuis plus de 25 ans. Ils cherchent à remplacer leur embarcation par un bateau ultramoderne, estimé à plus d'1,5 million d'euros. "On n'en rêve pas, parce que depuis le temps qu'on attend, on s'est fait une raison. Mais oui, on commence à être impatients", commente Éric Busnel, président de la SNSM de Courseulles-sur-Mer, lundi 10 avril.

Une manne estimée à plus de 5 millions d'euros

Jusqu'à présent, pour entretenir leur bateau suréquipé et renouveler leur flotte, les bénévoles devaient se débrouiller avec les moyens du bord. "Essentiellement grâce aux dons", précise Jean-Marie Trihan, sauveteur. Désormais, l'association touchera 5% de la taxe sur les parcs éoliens en mer, une manne estimée à plus de 5 millions d'euros. L'argent permettra d'acheter, dès 2024, une nouvelle vedette à Courseulles-sur-Mer.