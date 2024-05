Mayotte : un enfant de 3 ans meurt du choléra, premier décès depuis l'apparition de cas en mars sur le territoire

(OPHELIE VINOT / HANS LUCAS VIA AFP)

Les équipes "procèdent au traitement de l'entourage" de cette jeune victime, précisent la préfecture et l'agence régionale de santé dans un communiqué.

Un enfant de 3 ans est mort du choléra à Mayotte, annoncent l'agence régionale de santé et la préfecture dans un communiqué, mercredi 8 mai. Il s'agit du premier décès enregistré sur le territoire depuis la détection d'un premier cas, le 19 mars. Il habitait dans le quartier de Koungou, où "plusieurs cas de choléra avaient été identifiés ces dernières semaines", explique le communiqué, et où l'agence régionale de santé avait déployé un centre de dépistage et des unités mobiles de vaccination. "Les équipes d'intervention se sont rendues sur place pour procéder au traitement de l'entourage de l'enfant", précisent les autorités locales.

La députée de la première circonscription de Mayotte, Estelle Youssouffa, évoque désormais une "urgence", dans un message posté sur le réseau social X : "Je demande à Gabriel Attal une vaccination massive et des pastilles pour désinfecter l'eau ainsi que du gel hydroalcoolique, une distribution d'eau en bouteille". La parlementaire demande également la "fermeture de la frontière en mer pour empêcher l'entrée de malades clandestins des Comores".

Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, sera jeudi et vendredi à Mayotte où, selon le dernier bilan de l'ARS datant du 6 mai, 58 cas de choléra ont été identifiés. Les premiers cas avaient été recensés chez des migrants, dont certains venus des Comores voisines. Un protocole élaboré en février pour éviter la propagation de la maladie prévoit la désinfection du foyer du malade, l'identification et le traitement des cas contacts et une vaccination "en anneaux", en élargissant progressivement la zone concernée autour de l'habitation du patient atteint de choléra.