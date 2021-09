Isère : un hélicoptère de la Sécurité civile s'écrase avec cinq personnes à son bord

Les opérations de secours sont en cours. Pour le moment, les causes de l’accident sont indéterminées.

Un hélicoptère de la Sécurité civile s'est écrasé dimanche 12 septembre sur la commune de Villard-de-Lans (Isère). Alors qu'il se rendait en opération de secours dans le secteur, l'appareil "s'est abîmé au sol, avec à son bord cinq membres de l'équipe (équipage et secouristes)", annonce la préfecture du département dans un communiqué, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

"Les opérations de secours sont en cours avec l'appui de moyens terrestres et aériens. Les causes de l'accident sont pour l'heure indéterminées", précise le communiqué. "Le large panache de fumée qui s'est dégagé du lieu du crash a alerté plusieurs témoins", rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les informations de France Bleu Isère, l'hélicoptère de la sécurité civile avait été appelé à Villard-de-Lans pour porter secours à un vététiste en difficulté. La préfecture de l'Isère communiquera davantage d'informations dès que possible.