Une entrepreneuse crée des recettes cétogènes pour son fils, atteint d'une maladie génétique

Sybille Kraft-Bellamy est la mère de Maxent, 19 ans, porteur du syndrôme d'Angelman. La maladie génétique de son fils l'a poussée à chercher des solutions pour l'aider à vivre mieux, adoptant le régime cétogène, sans sucre mais avec plus de lipides et omégas 3 et 6 notamment.