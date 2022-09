En Haute-Garonne, des piscines municipales moins gourmandes en énergie

France 3 Midi-Pyrénées : M. Meyer, F. Desse, J. Martin

Alors que depuis la rentrée, de nombreuses piscines municipales ont dû fermer leurs portes en raison de la crise énergétique, deux communes près de Toulouse expérimentent de nouvelles installations afin de faire baisser leur facture. Dans la commune de l'Union en Haute-Garonne, la facture de gaz et d'électricité des équipements sportifs a augmenté de près de 50%. La mairie a donc décidé d'agir sur sa piscine, particulièrement gourmande en énergie.

Afin de remplacer les néons, la ville de l'Union a misé sur un éclairage naturel avec la construction de puits de lumières. Des panneaux solaires ont également été installés afin de chauffer l'eau des douches.

La géothermie pour chauffer les bassins

Les bassins des piscines municipales posent aussi des difficultés puisqu'ils sont souvent chauffés au gaz. Pour atténuer cette facture, la Mairie de l'Union a décidé de mettre à contribution ses usagers, en réduisant la température des bassins de deux degrés à partir de cet hiver. "On continuera de venir nager car c'est la bonne résolution de septembre et puis ça fera juste un petit peu plus d'efforts", estime une usagère.

De son côté, la ville de Blagnac a décidé d'utiliser la géothermie afin de chauffer une partie de son nouveau bassin extérieur. À terme, la municipalité espère faire baisser sa facture d'énergie de 30%. "C'est de la géothermie profonde, jusqu'à 1,5 kilomètre, explique Christian Bergon, adjoint en charge des travaux à la mairie de Blagnac. On récupère de l'eau à 60 degrés et on chauffe l'eau des sanitaires et des bassins à travers des échangeurs."