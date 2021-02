En Alsace, cette entreprise labellisée 100% numérique a complétement banni le papier

Depuis 2017, l'entreprise Viwametal, basée à Ostwald près de Strasbourg et spécialisée en découpage de tôles, a divisé par quatre sa consommation de papier. Les écrans ont en effet définitivement remplacé les traditionnelles feuilles de papier. De la saisie de commande à la facture en passant par la production industrielle, tout a été informatisé. Un changement progressif, service après service. De quoi faciliter la tâche des salariés.

Un enjeu économique plus qu'écologique

En moins de cinq ans, l'entreprise familiale a créé une suite digitale pour compléter son organisation jusque là insuffisante. Tout son personnel a été formé aux nouveaux outils. L'objectif principal étant de répondre à une complexité croissante et garantir une meilleure réactivité sur un marché de plus en plus compliqué. Au-delà de l'aspect écologique, les effets de cette digitalisation sont multiples : optimisation du temps de travail des collaborateurs, réduction des délais, meilleure connectivité des ateliers.

Comme 92 autres entreprises françaises, Viwametal est depuis décembre 2020 labellisée "Vitrine industrie du futur" par l'Alliance industrie du futur (AIF). Un objectif de 100 entreprises doit être atteint en ce début d'année 2021 dans le cadre d'un plan d'action pour la transformation industrielle par le numérique et l'industrie du futur. Depuis sa transformation, la société alsacienne est devenue conseil auprès d'autres structures pour leur transformation dans le digital.