Des ateliers de résilience pour les soignants à l'hôpital Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie

Le mouvement "Résiliencez-vous" de Caroline Le Flour est né il y a 8 ans lorsqu'elle est tombée gravement malade. Ses textes écrits à l'hôpital ont donné un spectacle humoristique intitulé "la Chauve Sourit". La jeune femme transmet son expérience en organisant des ateliers au sein des structures de soin.

Sa vie de jeune cadre battante a basculé lorsqu'elle a pris conscience que ses pratiques professionnelles n'étaient pas les bonnes. Un burn-out à 28 ans, suivi d'un cancer à 32 ans, un parcours de PMA avant une infertilité déclarée à 36 ans ainsi que de multiples opérations du coeur ont transformé la vie de Caroline Le Flour, son regard sur elle et sur les autres. Aujourd'hui elle parcourt la France grâce au bouche-à-oreille pour embarquer les équipes soignantes et instiller les bonnes pratiques. Son objectif, faire de la résilience un mode de vie au quotidien, pour renforcer le lien entre les professionnels de santé et les patients, en les incitant à prendre soin d'eux-mêmes pour mieux s'occuper des malades.

La résilience c'est la vie

Dans son lit d'hôpital, elle s'est mise à écrire sa propre histoire avec autodérision. Le rire, a été sa solution pour ne pas sombrer. L'humour et la créativité, ses leviers de résilience, lui ont permis de traverser ces épreuves et de prendre de la hauteur. Un spectacle, La Chauve Sourit est né, puis des livres, des BD, ainsi que des ateliers. A Saint-Jean-de-Maurienne, les infirmières, aide-soignantes, secrétaires médicales, agents d'accueil ont commencer à prendre du recul et à se protéger. Elle invite ses stagiaires à regarder différemment leur quotidien, à activer leur "trempoline intérieur " pour apprendre à rebondir en fonction des situations. Objectif : mieux vivre les aléas professionnels et mettre des limites à un investissement parfois trop émotionnel. Chaque mot résonne quelque soit le métier exercé. Certaines stagiaires ont la double casquette : soignante et patiente. Caroline Le Flour a fait plusieurs fois le tour de France pour ses spectacles, sa force de vie embarque les équipes quelque soit leur fonction. Les formations s'adressent à tous les publics