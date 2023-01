Pas-de-Calais : à la découverte des meilleures frites de France

Cette année, une friterie hersinoise a décroché le titre de meilleure frite du pays. Une belle réussite pour les deux sœurs propriétaires et leur équipe.

Il y a des petits bonheurs aux airs de plaisirs coupables. Une frite ? La frite. À Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), on sert la meilleure de France. C’est une histoire de gros bouillon, de précuisson mais aussi et surtout une histoire d’intuition. "Au départ, quand on a été formées, ce n’était pas évident, on prenait un petit minuteur. Mais maintenant c'est tout à l'œil", confie Peggy, gérante de la friterie hersinoise. Peggy et Nelly sont sœurs. Avec leurs cinq salariés, elles servent plus de 60 kg de frites chaque jour.



La recette de la frite parfaite



Pour en arriver là, trois règles d'or. Une frite fraîche, une huile propre, cuisson à la demande du client, mais plus important encore, il faut du cœur. "Nous avons la volonté de bien faire et des produits de qualité. Une équipe au top et une clientèle super sympathique qui nous motive à aller plus loin", souligne Nelly. Déjà fières de leur deuxième place l’an dernier, les deux sœurs afficheront bientôt leur nouveau titre. Il ne reste plus qu'à changer la vitrine.