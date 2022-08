Sécheresse : les pommes de terre plus petites cette année, une menace pour l’industrie de la frite

Avec la sécheresse, la récolte des pommes de terre, composée à 80% d’eau, va être mauvaise cette année. Plus petites, elles seront aussi plus chères.

Les plants de pomme de terre sont assoiffés et les champs s’effritent comme du sable. À quelques semaines de la récolte, et alors que l’eau manque, des agriculteurs se préparent à une année noire. "Cette année, ce qui va manquer, ce sont des gros calibres. On a beaucoup de moyennes, voire des petites pommes de terre. On considère qu’on a environ 25% de rendement en moins", explique Samuel Catteau, agriculteur à Frelinghien (Nord).



L’industrie de la frite menacée

Les pommes de terre seront trop petites, notamment pour l’industrie de la frite, très demandeuse en tubercules de gros calibre. Alors les agriculteurs qui travaillent avec les industriels craignent de ne pas pouvoir honorer leurs engagements. Les agriculteurs risquent des pénalités. Au niveau national, la filière évalue les pertes à 1,5 million de tonnes, ce qui représente plus de 200 millions d’euros. Le prix des frites risque donc de grimper.