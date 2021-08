Solidarité : à Lille, de nombreux dons de vêtements pour les réfugiés afghans

Une montagne de dons trône dans la mairie de Lille (Nord), transformée en gigantesque centre de tri. Depuis le lundi 24 août, des personnes défilent pour déposer des vêtements et des biens de première nécessité pour la cinquantaine de réfugiés afghans recueillis dans la ville. 300 dons ont été effectués le premier jour, et ils continuent. Des centaines de vêtements, de draps, de chaussures ou encore de jouets, qui sont ensuite triés par genre et par taille par des agents volontaires de la ville.

Une mesure d'humanité

"On se mobilise pour cette cause, mais aussi pour toutes les autres. Ça me touche", confesse l'une d'entre elles. Ces réfugiés afghans sont arrivés à Lille essentiellement en famille. Certains membres étaient directement menacés par les talibans. Leur identité est, pour le moment, tenue secrète. Ils sont hébergés par des maisons à la disposition de la mairie. "Pour moi, c'est tout simplement une mesure d'humanité. Je me dis que quelle que soit la taille de la commune, recevoir une famille, qu'est-ce que ça coûte ?" résume Martine Aubry, la maire PS de Lille.