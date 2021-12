Calais : un 4x4 s’embourbe après avoir effectué des dérapages devant des migrants

La scène quasiment surréaliste a été filmée à Calais (Pas-de-Calais) dimanche 19 décembre et diffusée sur Twitter dans la foulée par le photojournaliste Louis Witter. On y aperçoit un véhicule Vigipirate effectuer des tours dans la boue, projetant de l’eau sur son passage. Après plusieurs minutes, les militaires finissent par s’embourber, sous les yeux médusés des migrants, des humanitaires et des journalistes présents sur place.

Une enquête de commandement ouverte

Après avoir demandé de l’aide aux migrants qui leur ont prêté des pelles, un autre camion militaire vient les extirper de la boue. Sur son compte Twitter, l’Armée de Terre a déploré une scène "inadmissible" et a annoncé l’ouverture d’une enquête de commandement pour déterminer les circonstances de ce que les bénévoles présents sur place qualifient de "violences institutionnelles".