Calais : 5 blessés graves dans des bagarres entre migrants

De violentes bagarres ont eu lieu jeudi 1er février à Calais, impliquant des Afghans, des Érythréens et Éthiopiens. Des centaines de migrants ont pris part à ces rixes, près d'une vingtaine d'entre eux ont été blessés, dont cinq grièvement, vraisemblablement par balles. "On est arrivé à un point de non-retour, avec des bandes armées", regrette Gilles Debove, du syndicat SPG Unité Police.

Gérard Collomd dénonce l'escalade de la violence

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement dans la soirée pour rencontrer la maire de Calais, le préfet et les forces de l'ordre. "On a atteint ce soir un degré dans l'escalade de la violence qui est devenu insupportable, pour les Calaisiens et pour les migrants eux-mêmes", a-t-il déclaré. Entre 600 et 800 migrants vivent à Calais, dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne.

Le JT

Les autres sujets du JT