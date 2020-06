EN IMAGES. Rivières en crue, routes effondrées, quartiers dévastés... Les inondations frappent la Corse et les Cévennes

Des pluies diluviennes ont provoqué d'importants dégâts dans plusieurs départements de la moitié sud de la France depuis jeudi. En Corse, Météo France parle d'un phénomène jamais vu.

Des pluies torrentielles, des crues spectaculaires... Un puissant épisode cévenol s'est abattu, d'abord sur la Corse jeudi 11 juin, puis les Cévennes et la Haute-Loire le lendemain.

Les intempéries vont se poursuivre ce samedi. Météo France a placé, vendredi 12 juin, seize départements de l'est et du sud de la France en vigilance orange pluie-inondation, orages ou crues. Dans les zones déjà frappées, les intempéries ont laissé place à des paysages parfois méconnaissables.

Des intempéries exceptionnelles à Ajaccio

Les services de Météo France avaient placé la Corse en vigilance jaune orages dès jeudi. Mais un orage stationnaire, bien plus violent qu'attendu, a frappé Ajaccio (Corse-du-Sud). Pendant deux heures, l'équivalent de deux mois de pluies est tombé sur la ville. Certaines rues se sont transformées en torrents, emportant au passage voitures, poubelles, mais aussi conteneurs de déchets.

Des bornes de tri sélectif et une voiture sont emportées par les eaux Avenue Noël Franchini.

Restez très prudents !



Crédit Pierre-Antoine Fournil pic.twitter.com/rlyy2sCd6G — Corse-Matin (@Corse_Matin) June 11, 2020

⛈ Autres images terrifiantes des inondations qui ont touché Ajaccio ce 11 juin en début d'après-midi au passage d'un orage stationnaire. (vidéo Martine Cossu) pic.twitter.com/N8hAI3m85W — Météo Express (@MeteoExpress) June 11, 2020

"100 à 120 millimètres" de pluie sont tombés pendant cet épisode "particulièrement violent et localisé", a précisé la collectivité de Corse. "C'est probablement du jamais-vu sur Ajaccio d'avoir une telle intensité en deux-trois heures", s'est étonné Pascal Rebillout, chef du centre météorologique d'Ajaccio, auprès de l'AFP. Après leur passage, les intempéries ont frappé durement certains quartiers de la ville, comme celui des Salines. Et des habitations, garages ou commerces ont été dévastés.

Images impressionnantes du quartier des Salines à Ajaccio pic.twitter.com/FgmriTLZOh — Corse-Matin (@Corse_Matin) June 11, 2020

Une commerçante nettoie son magasin, à Ajaccio (Corse-du-Sud), après les intempéries, le 12 juin 2020. (PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

La police a fermé temporairement les accès de la ville, craignant un nouvel épisode orageux qui n'est finalement pas arrivé. Le soleil est revenu sur la cité impériale en milieu d'après-midi.

Près de 200 personnes ont été mises en sécurité par les pompiers. "Il n'y a pas de blessé à l'exception d'un sapeur-pompier professionnel qui a chuté en intervention et s'est fracturé une jambe", a assuré, jeudi, un porte-parole des pompiers de Corse-du-Sud, à l'AFP.

Les Salines à Ajaccio 2 h après les intempéries.

Le soleil refait son apparition, avec seulement quelques nuages dans le ciel, mais les dégâts sont importants.

Image Facebook : Flydrone



Plus d'informations sur notre site : https://t.co/tL7RpTcQG1 pic.twitter.com/4OchbfqtC8 — France 3 Corse (@FTViaStella) June 11, 2020

De fortes crues dans les Cévennes

Les intempéries se sont progressivement déplacées vers le Massif Central, notamment dans les Cévennes. De très fortes pluies ont balayé le nord et l'ouest du Gard, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les cumuls ont atteint 100 à 250 millimètres sur les Cévennes (du côté du Gard et de la Lozère), allant même ponctuellement jusqu'à 350 millimètres dans l'est de la Lozère, indique Météo France. Il est parfois tombé en quelques heures l'équivalent de quatre fois les précipitations normales de tout un mois de juin.

Ces pluies ont entraîné de fortes crues. Dans la commune d'Anduze (Gard), le Gardon est monté de 3 à 5 mètres, causant des inondations.

Le gardon à Anduze dans le Gard déborde ce vendredi matin #VigilanceOrange pic.twitter.com/9dt82xRiAY — Benjamin Polge (@BenjaminPolge) June 12, 2020

En Lozère, les habitants ont également pu observer et filmer la crue du Gardon. Le département a aussi été confronté à la montée du niveau du Tarn.

Crue impressionnante du Gardon du côté de Corbès



(Crédits : Luc, habitant de la commune) pic.twitter.com/JNkS9mCthn — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) June 12, 2020

En Lozère, le Tarn connaît une crue exceptionnelle pour un mois de juin. Il est localement tombé près de 400 mm dans les Cévennes lozériennes ! (vidéo Caroline Ferla) pic.twitter.com/jbKQwBMQ3q — Météo Express (@MeteoExpress) June 12, 2020

Les dégâts provoqués par cet intense épisode cévenol, inhabituel pour la saison, sont impressionnants. A Saint-André-de-Majencoules (Gard), des routes se sont effondrées, comme le montrent des images de la préfecture du Gard. 1 500 foyers sont encore privés d'électricité dans ce département. Vendredi midi, une dizaine de routes secondaires étaient coupées, notamment dans les Cévennes.

[#VIGILANCEORANGE] Des dégâts matériels ont été constatés sur la commune de Saint-André-de-Majencoules sans faire de victimes. En ce moment, les pluies se poursuivent mais dans une moindre intensité.

⚠️Restez prudents sur ce secteur et limitez vos déplacements. pic.twitter.com/LCh6N2k2kG — Préfet du Gard (@Prefet30) June 12, 2020

#VIGILANCEORANGE

Suite aux intempéries et aux dégâts matériels constatés sur la commune de Saint-André-de-Majencoules, Joëlle Gras, sous préfète du Vigan s'est rendue sur place ce matin, accompagnée du maire de la commune pour faire le point sur la situation. pic.twitter.com/HJd1yZfrNA — Préfet du Gard (@Prefet30) June 12, 2020

La Haute-Loire également touchée

Les intempéries ont aussi frappé la Haute-Loire vendredi, touchant particulièrement le bassin du Puy. A Brives-Charensac, les rues se sont transformées en torrents, raconte L'éveil de la Haute-Loire. A Chadrac, la Loire a atteint un niveau de 2,37 mètres dans l'après-midi.

Les intempéries devraient se poursuivre dans les Cévennes, et gagner d'autres régions. Vendredi matin, Météo France prévoyait un "épisode pluvio-orageux sur le Languedoc et le sud du Massif Central jusqu'en fin de journée" et de "violents orages sur le Nord-Est en fin d'après-midi et soirée".