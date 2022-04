Corse : la réunion entre Gérald Darmanin et les nationalistes corses, prévue vendredi, est annulée

La réunion sur l'avenir de la Corse, prévue vendredi au ministère de l'Intérieur entre Gérald Darmanin et les nationalistes corses, et qui devaient notamment aborder la question de l'automonie de l'île, est annulée, a appris lundi 4 avril franceinfo d'une source proche du dossier, confirmant une information de Europe 1.

L'annulation de cette réunion s'explique par les nouvelles violences qui ont eu lieu ce dimanche à Ajaccio. Une manifestation à Ajaccio pour Yvan Colonna a réuni 4 000 personnes, selon la préfecture, 14 000 personnes selon les organisateurs. Selon une source policiaire jointe par franceinfo, 27 personnes ont été blessées, dont 12 parmi les forces de l'ordre.

Les conditions d'un dialogue "normalisé" "guère réunies"

"A la lumière des deux dernières semaines, force est de reconnaître que les conditions d'un dialogue normalisé ne sont guère réunies", explique à franceinfo l'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Ces événements sont bien évidemment inacceptables, tant pour la démocratie qui ne saurait faire preuve de complaisance vis-à-vis de la violence, que pour les Corses eux-mêmes qui désapprouvent ces événements."

"Près de 43 actions ou manifestations se sont déroulées ces deux dernières semaines, quasi toutes émaillées de débordements violents, en présence d'élus pourtant censés participer aux discussions prévues à Paris", ajoute l'entourage du ministre. "Au total, ce sont près de 59 blessés, tant parmi les forces de l'ordre que les manifestants, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation publique."

Au total, plus de 2 800 grenades, notamment lacrymogène, ont été utilisées par les forces, ainsi que des lanceurs d'eau. Trois immeubles, pour un total d'environ 500 personnes, ont été évacués après des débuts d'incendies. De plus, trois voitures et des conteneurs ont été incendiés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était engagé à ouvrir dès cette semaine des négociations sur "l'ensemble des problématiques corses", dont "l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie restant à préciser".