DIRECT. 14-Juillet : regardez le concert de Paris, le plus grand événement de musique classique au monde

: A l'heure du dîner, voici le moment de vous faire un point sur l'actualité de ce début de soirée.



Novak Djokovic s'offre son 16e titre en Grand Chelem en remportant le tournoi de Wimbledon. Le Serbe s'est imposé en cinq sets après un combat incroyable contre Roger Federer.







La neuvième étape entre Saint-Etienne et Brioude a été remportée par le Sud-Africain Daryl Impey. Il a devancé au sprint un de ses compagnons d'échappée le Belge Tiesj Benoot. Le Français Julian Alaphilippe garde son maillot jaune. Plus d'informations dans cet article.





Eric Drouet, Maxime Nicolle et Jérôme Rodrigues, trois figures du mouvement des "gilets jaunes", ont été arrêtés en marge du défile du 14-Juillet. Ils ont été placés en garde à vue avant d'être relâchés dans l'après-midi.



Un homme volant, des robots mais aussi des siffletset des "gilets jaunes" repoussés manu militari des Champs-Elysées : voilà ce qu'il faut retenir du défilé du 14-Juillet. Suivez notre direct.