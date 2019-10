DIRECT. Xavier Dupont de Ligonnès a été trahi par ses empreintes digitales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DE_LIGONNES

: L'ancien ministre François de Rugy réagit à l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. A l'époque, la permanence du député se trouvait à quelques centaines de mètres de la maison nantaise où ont été découverts les corps.

: "Personnellement, je pense qu’il est vivant et la probabilité qu’il le soit est pour moi assez grande. Sinon, il se serait suicidé avec sa famille."



En 2017, un ami de Xavier Dupont de Ligonnès s'était confié à "13h15 le samedi". Nous republions son témoignage alors que Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes et activement recherché depuis, a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni).







: Depuis le mois d'avril 2011, les enquêteurs avaient reçu des centaines de signalements de Xavier Dupont de Ligonnès. Plusieurs ont donné lieu à de vastes opérations policières. De Roquebrune-sur-Argens à Cogolin en passant par Nérélis-les-Bains, retour sur ces cinq fois où les enquêteurs ont retenu leur souffle.

: L'ADN est en cours d'analyse, selon les informations de France 2, mais les premiers marqueurs sont déjà positifs.

: Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Il mentait sur ses activités professionnelles, se disait ruiné et envisageait de supprimer sa famille plus d’un an avant les faits, dans un courriel adressé en janvier 2010 à sa maîtresse, retrouvé par la police.

: En début d'après-midi, la brigade nationale de recherche des fugitifs a reçu un appel l'informant que Xavier Dupont de Ligonnès allait prendre un avion pour l'Ecosse à l'aéroport de Roissy. Les policiers n'ont pas pu l'interpeller en France et ont donc sollicité leurs confrères britanniques grâce à l'agence Europol, selon les informations de France 2. Ces derniers ont procédé à l'arrestation à Glasgow.

: Il faut quelques heures pour confirmer son ADN, le temps d’analyser le prélèvement, et de le comparer au fichier. Ensuite deux experts doivent confirmer le rapprochement entre la trace présente dans le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) et le prélèvement réalisé en Ecosse.

: Les empreintes digitales correspondent bien à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, selon les autorités britanniques, mais l'ADN n'a pas encore été confirmé car l'analyse est en cours, contrairement à ce que nous écrivions plus tôt. Veuillez nous en excuser.



: Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argens (Var), le 14 avril 2011. Il avait été filmé en train de retirer de l'argent dans un distributeur de billets. Soit sept jours avant la découverte du corps de sa femme et de ses quatre enfants au domicile familial.

: Xavier Dupont de Ligonnès a été dénoncé par l'un de ses proches, selon les informations de franceinfo.

: Les enquêteurs ont appris que Xavier Dupont de Ligonnès allait prendre l'avion pour l'Ecosse depuis Roissy, a appris France Télévisions de source policière, mais ils n'ont pas eu le temps de l'interpeller avant le départ. Les policiers écossais ont été informés grâce au dispositif Europol et ont pris ses empreintes à l'arrivée, ce qui a permis de le confondre.

: Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, début avril 2011, à Nantes. Les corps avaient été retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale, qui avait été scrupuleusement nettoyée. Sa disparition avait suscité de nombreuses rumeurs et les policiers recevaient régulièrement des signalements. Sans aucun succès jusqu'ici.

: Xavier Dupont de Ligonnès avait subi des opérations de chirurgie esthétique, précise une source proche de l'enquête à France 3.

: Le fugitif Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni), selon nos informations. Les corps de cinq membres de sa famille avaient été découverts dans son domicile nantais et il était en cavale depuis 2011.