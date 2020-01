Un homme fiché S tente d'agresser des passants avec un couteau à Metz au cri de "Allah Akbar"

L'homme a tenté de s'en prendre à des passants sur le boulevard de Guyenne.

Un homme armé d'un couteau de cuisine, portant une djellaba et criant "Allah Akbar" a menacé, plusieurs personnes à Metz, dans le département de la Moselle, dimanche 5 janvier vers midi ont appris franceinfo et France Bleu Lorraine Nord auprès de sources proches du dossier. Un événement qui survient alors que vendredi une attaque à l'arme blanche s'est déroulée à Villejuif dans le Val-de-Marne qui faisant un mort et deux blessés.

L'homme est fiché S

À Metz, l'homme a tenté de s'en prendre à des passants sur le boulevard de Guyenne. De nombreux témoins ont prévenu le 17. Une fois la police arrivée, l'homme s'est montré très menaçant et a foncé sur les policiers avec son couteau. Les policiers ont procédé à une sommation, avant de tirer sur l'assaillant à quatre reprises. L'homme est blessé à la cuisse. Il a ensuite été interpellé et conduit à l'hôpital.

L'homme en question, âgé de 30 ans, est connu des services de police et des renseigements, il est fiché S.