Un homme condamné à 18 mois ferme pour agression sexuelle sur une fillette au Trocadéro

Un homme de 25 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir agressé sexuellement une fillette dans la nuit de samedi à dimanche au Trocadéro, a annoncé mercredi 3 janvier le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Cet homme "connu sous une identité de nationalité afghane" a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi à 30 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, avec "l'interdiction d'exercer toute activité en contact habituel avec les mineurs pendant trois ans", a précisé le parquet.

Il avait été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après avoir embrassé de force sur la bouche une fillette de sept ans, qui s'était momentanément éloignée de ses parents dans le quartier touristique du Trocadéro et qu'il tenait alors par la main et serrait contre lui, selon le parquet. Le père était parvenu à l'immobiliser le temps que la police arrive sur les lieux. "Fortement alcoolisé", l'homme avait gardé le silence en garde à vue, ajoute le parquet.

"Une agression sexuelle"

Selon Le Parisien, le jeune homme de 25 ans, un ouvrier du bâtiment résidant en Île-de-France et au casier judiciaire vierge, a affirmé à l'audience ne pas se souvenir des événements car il avait trop bu. "Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. J'ai un trou de mémoire. Je me suis réveillé menotté dans la voiture de police", a-t-il dit. Son avocat, Me Teddy Orlandi, a lui affirmé que le "vrai problème" de son client était l'alcool, non les enfants. Lors de son réquisitoire, le procureur a estimé qu'il ne s'agissait "pas d'un baiser volé" mais bien d'une "agression sexuelle".