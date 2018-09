Un Français parti faire le tour du monde porté disparu en Argentine

Mathieu Martin n'a plus donné de nouvelles depuis le 9 août 2018.

Mathieu Martin, un jeune homme de 32 ans originaire d'Aussonne, près de Toulouse, en Haute-Garonne, est porté disparu en Argentine, a appris franceinfo samedi 8 septembre auprès d'un proche du jeune homme et auprès du ministère des Affaires étrangères, confirmant une information du Parisien.

Habitué des voyages, Mathieu Martin faisait le tour du monde depuis près d'un an. Au moment de sa disparition, il était en Argentine et n'a plus donné de nouvelles depuis le 9 août dernier.

Le Quai d'Orsay en contact avec les autorités argentines

Inquiets, ses parents ont prévenu les autorités lundi 3 septembre. L'information est confirmée par le Quai d'Orsay, qui est entré en contact avec les autorités argentines. Des recherches ont depuis été lancées, mais elles n'ont pas permis de localiser le jeune Français. Christophe, son ami d'enfance contacté par franceinfo, a quant à lui lancé des messages d'alerte sur les réseaux sociaux.

Après l'Argentine, Mathieu devait aller en Chine, puis en Russie avant de revenir en Europe.