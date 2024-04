Un imam du Gard condamné en appel à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme

Un imam du Gard a été condamné jeudi 11 avril en appel à une peine d'un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et provocation à la haine contre les juifs, une peine plus lourde qu'en première instance, rapporte France Bleu Gard Lozère.

Cet imam de Beaucaire avait été condamné en novembre dernier à une peine de huit mois de prison avec sursis. Le parquet avait alors fait appel de ce jugement, considérant cette peine trop basse.

Interdit un an d'exercer

La cour d'appel de Nîmes l'a condamné jeudi à un an de prison avec sursis, une peine assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans. Durant cette période, cet imam sera suivi par le juge d'application des peines et devra notamment informer la justice de tout changement d'adresse et de tout déplacement à l'étranger. Il a par ailleurs interdiction d'exercer la fonction d'imam pendant un an.

Cet imam, âgé d'une trentaine d'années, avait été interpellé début novembre à l'aéroport de Marignane alors qu'il rentrait d'un voyage en Arabie saoudite, avait rapporté France Bleu Gard Lozère. L'homme avait tenu sur Facebook des propos antisémites, appelant à combattre les juifs, et faisant l'apologie du terrorisme, dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas.