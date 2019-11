Strasbourg : le marché de Noël sous haute surveillance

Un marché de Noël sous très haute sécurité. Vendredi 22 novembre, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera à Strasbourg (Bas-Rhin) pour inaugurer le plus célèbre marché de Noël, un an après l'attentat perpétré par Chérif Chekatt, qui avait fait cinq morts et une dizaine de blessés. Le journaliste Grégory Fraize est présent sur place pour parler du dispositif mis en place par la commune pour éviter tout drame.

435 policiers et gendarmes sont déployés, parmi lesquels du personnel spécialisé dans la gestion du risque terroriste. On note également la présence 90 militaires de l'opération Sentinelle et 135 pompiers. "Durant les heures d'ouverture du marché de Noël, l'accès au centre-ville est très restreint", ajoute le journaliste. "Les voies d'accès au centre-ville ont été sécurisées avec des points de contrôle où les sacs seront fouillés. La circulation sera interdite et les tramways ne s'arrêteront plus dans les stations du centre-ville durant un mois", ajoute Grégory Fraize.

