Attentat de la rue des Rosiers : l'ancien patron du renseignement français avait négocié un accord avec les terroristes

Un accord entre les terroristes et le renseignement français a été révélé 37 ans après l'attentat, qui a fait six morts et 22 blessés.

L'attentat contre le restaurant Jo Goldenberg rue des Rosiers à Paris en 1982 a fait 6 morts et 22 blessés. (JACQUES DEMARTHON / AFP)