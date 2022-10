Tarn : un maire menacé de mort, sur fond de tensions sur l’eau

Dans le Tarn, à Murat-sur-Vèbre, la communauté se déchire autour d’un forage voulu par Danone. Le maire a reçu des insultes et une menace de mort.

C’est en sortant de chez lui que le maire de Murat-sur-Vèbre, dans le Tarn, découvre une menace de mort inscrite sur le bitume. "Nous avons découvert hier matin l’impensable, puisque c’est devant mon domicile, à la vue de mes enfants, de mon épouse", confie Daniel Vidal. Alors qu’une enquête est en cours pour retrouver le responsable, le maire y voit un possible lien avec le dossier Danone. Le géant a récemment lancé un forage test dans la commune afin de trouver un nouveau point d’approvisionnement souterrain pour sa production de bouteille d’eau.

Vent de contestation

Depuis, un vent de contestation souffle dans les villages de la région. Pour certains habitants et agriculteurs, le projet menace les réserves d’eau potable. "Notre plus grosse crainte, c’est demain voir la source tarir et devoir à terme être branché sur le réseau public", indique Jessica Terral, éleveuse de brebis laitières. Le maire, qui a reçu le soutien du préfet du Tarn, déposera plainte au cours de la journée.