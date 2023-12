Six personnes interpellées en France et au Portugal après la découverte de plus de 120 kg de cocaïne à La Rochelle en 2022

Selon les informations de franceinfo, six suspects ont été interpellés mardi 12 décembre, dans le sud-est de la France et au Portugal, en coopération avec les autorités judiciaires et policières du Portugal, après la découverte, en 2022, de plus de 120 kg de cocaïne dans un navire à La Rochelle.

En France, les policiers de l’Ofast, l’office antistupéfiants, ont interpellé mardi trois suspects, deux à Marseille et un à Nice. Ils sont soupçonnés d'avoir cherché à récupérer la cocaïne à l'époque. Ils ont été placés en garde à vue. Les policiers portugais, eux, ont arrêté à Lisbonne trois autres hommes, dont celui qui est considéré comme l’un des principaux importateurs portugais de cocaïne en provenance du Brésil.

L'histoire commence le 26 mai 2022 quand 124,28 kg de cocaïne sont découverts dans la coque d'un navire à La Rochelle. Le navire Great Sea, long de 200 mètres, s'apprêtait à accoster dans le port rochelais pour une première escale. En provenance du Brésil, il transportait de la pâte à papier, mais en sondant la coque du bateau, les douaniers ont découvert à 12 mètres de profondeur la grosse centaine de kilos de cocaïne. Les stupéfiants étaient dissimulés derrière une grille par laquelle passe de l’eau de mer pour refroidir les moteurs. Une méthode connue en Amérique latine mais jusque-là jamais vue France.

Un dossier à dimension internationale

À l'époque, il n'y avait eu aucune interpellation. "Vu le volume de produit saisi, le mode opératoire utilisé, la dimension internationale du dossier", explique le procureur de Rennes à franceinfo, le parquet de La Rochelle s'est dessaisi du dossier le 27 mai 2022 au profit du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes. La Direction centrale de la police judiciaire a été en charge des investigations.

Une information judiciaire a été ouverte le 13 juin 2022 contre inconnu pour "crime d’importation en bande organisée de produits stupéfiants, délit de trafic de produits stupéfiants (transport, détention, acquisition, offre ou cession), délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, délits douaniers de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique et de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants), blanchiment du produit d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et délit de trafic de stupéfiants", précise le procureur de Rennes à franceinfo.