Sur Instagram, Booba se moque du dessinateur de son procès

Le rappeur attend le jugement de son affaire qui l'oppose au rappeur Kaaris.

Il n'a pas choisi la stratégie du silence. Samedi 8 septembre, le rappeur Booba a posté sur son compte Instagram le dessin de presse de Benoît Peyrucq le représentant lors de son procès dans l'affaire qui l'oppose à Kaaris. Comme l'a repéré 20Minutes, le chanteur s'est moqué de ce croquis et plus précisément de l'allure de son garde du corps, lui aussi accusé. "T’inquiètes pas @thiek_2.0 on va retrouver l’auteur de ce crime !!!!", écrit Booba.

Jeudi 6 septembre, un mois après la bataille rangée entre les deux rappeurs à l'aéroport d'Orly, le procureur a requis jeudi un an avec sursis contre les deux ennemis. Le tribunal correctionnel de Créteil rendra son jugement le 9 octobre.