Capbreton : un requin surpris au milieu des baigneurs

Le sauvetage est peu commun. Sur une vidéo amateure, on voit un CRS se saisir d’un bébé requin à peau bleue et le ramène au large. La scène s’est déroulée au début du mois d’août sur la plage des Océanides à Capbreton (Landes). Grégory Metge, le policier qui a sauvé l’animal est revenu sur cet événement peu commun. "J’arrive au milieu du monde, je découvre un requin. On ne pouvait pas le laisser là avec les dangers de morsures", raconte l’intéressé.



Plusieurs facteurs pour expliquer la présence du requin

Les requins à peau bleue sont une espèce inoffensive pour l’homme. Ils vivent habituellement en pleine mer au large des côtes. Alors comment expliquer la présence de l’un deux si proche du littoral. "On peut l’expliquer par les courants, la température de l’eau, la salinité et la proximité du canyon sous-marin", explique une chercheuse en biologie.

