Une nouvelle rixe entre adolescents fait un blessé de 15 ans à Viry-Châtillon, une enquête ouverte

Trois jours après le tabassage de Shemseddine à la sortie de son collège de Viry-Châtillon (Essonne), une nouvelle rixe entre adolescents a fait un blessé, âgé de 15 ans, dimanche 7 avril, dans la même ville, a appris franceinfo auprès du parquet d'Evry et de source policière. Ses jours ne sont pas en danger.

Selon une source policière, la victime, un adolescent de 15 ans, avait retrouvé des amis devant le collège Esclangon de la ville afin de se rendre à la patinoire, vers 16h, quand un groupe de trois ou quatre jeunes, descendant d'une voiture, a menacé son groupe d'amis avec un couteau.

Les agresseurs toujours en fuite

Après avoir pris la fuite en courant, le jeune adolescent de 15 ans a été rattrapé par les jeunes et a été roué de coups de poing et avec une béquille. Le jeune garçon a pu finalement prendre la fuite et appeler sa mère avant d'être à nouveau rattrapé et frappé de nouveau. Sur place, les secours ont trouvé l'adolescent inconscient au sol et l'ont transporté à l'hôpital, où il a été pris en charge avec plusieurs traumatismes mais pas de pronostic vital engagé.

Selon cette source policière, l'adolescent avait reçu des messages de menaces de la part d'autres jeunes au cours de la semaine. Contacté par franceinfo, le parquet d'Evry indique qu'une enquête pour "violences volontaires en réunion avec arme et avec préméditation ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours" a été ouverte. Les agresseurs, eux, n'ont toujours pas été interpellés.