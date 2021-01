Trafic d’armes : dix personnes, dont deux militaires, en activité interpellés en France

Ce coup de filet s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 25 juin dernier. Le réseau est soupçonné d’avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et des militants de l’ultradroite.

Dix personnes, dont deux militaires en activité, ont été interpellées et placées en garde à vue mardi dans une enquête sur un vaste trafic d’armes en France, a appris jeudi 14 janvier franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de TF1. Une quantité "importante" d’armes et de munitions a été saisie.

Une source proche de l’enquête évoque au moins 200 armes et une tonne de munitions. Ce coup de filet s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 25 juin 2020 pour "acquisition, détention, cession, transport d’armes de catégories A et B en réunion" et "association de malfaiteurs".

Un des interpellés travaille au ministère de la Défense

Les interpellations ont eu lieu en Île-de-France, dans l’est et le sud de la France, a précisé une source proche de l’enquête. L’un des deux militaires arrêtés travaille au ministère de la Défense et l’autre est affecté sur une base de l’est de la France. Ce réseau est soupçonné d’avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et des militants de l’ultradroite. Les gardes à vue peuvent durer jusqu’à 96 heures.