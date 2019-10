DIRECT. Attaque à la préfecture de police : l'assaillant avait le sentiment de ne pas être considéré par sa hiérarchie, indique sa femme en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PREFECTURE

: "Nous n’avons pas d’indication sur une éventuelle radicalisation de l'auteur de ces assassinats. (...). Le procureur de Paris et le procureur du parquet antiterroriste sont en lien étroit. C'est à eux de décider de la qualification des faits qui aujourd'hui ne relèvent pas du terrorisme à ce stade des investigations."



Invitée sur franceinfo, la porte-parole du gouvernement, Sibeth N'Diaye, est revenue sur l'attaque qui a coûté la vie à quatre policiers au siège de la préfecture de police de Paris.





: Mickaël H., 45 ans, était marié et avait deux enfants. Il vivait à Gonesse (Val-d'Oise) dans une résidence où habitent également d'autres fonctionnaires de police. Voici ce que l'on sait sur cet adjoint administratif qui travaillait depuis 2003 à la préfecture de police de Paris.

: Lors de sa garde à vue, la femme de l'assaillant a également indiqué que son époux était en désaccord avec sa hiérarchie, a appris France 2 de source policière. Sourd à 70%, il avait le sentiment de ne pas être reconnu par la hiérarchie à sa juste valeur et de ne pas avoir la progression qu'il méritait.

: L'assaillant a eu des visions et a entendu des voix la nuit qui a précédé son passage à l'acte, a déclaré sa femme en garde à vue. Toujours selon elle, il était alors incohérent, ont appris franceinfo et France 2 de source proche de l'enquête.

: Voici les principaux titres :



• Quatre fonctionnaires, dont trois policiers, ont été tués à coups de couteau à la préfecture de police de Paris par un employé administratif ensuite abattu par les forces de l'ordre. L'assaillant a eu des visions et a entendu des voix la nuit qui a précédé son passage à l'acte, a déclaré sa femme en garde à vue, selon les informations de franceinfo.





L'Assemblée a voté un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA (mère porteuse) dans un pays étranger où la pratique est autorisée. Le gouvernement, défavorable à ce texte, a aussitôt réclamé une seconde délibération.



"On va fixer des règles d'or." A Rodez, hier soir, Emmanuel Macron s'est efforcé de rassurer sur la réforme des retraites à venir, source d'inquiétudes et de mécontentement grandissant qui pourrait ébranler l'"acte II" de son quinquennat.





Une quinzaine de collégiens ont été victimes de malaises, cinq d'entre eux ont été hospitalisés dont deux en urgence absolue, après avoir participé à un cross sur le stade de Morbier, dans le Jura.

: "Attaque mortelle : l'émotion et les questions." Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer les motivations de l'assaillant, rappelle Le Figaro. L'enquête judiciaire devra permettre d'y voir plus clair.







: "La police touchée au cœur", titre Libération au lendemain de l'attaque commise à la préfecture de police de Paris par un adjoint administratif. Le Parisien retient la même idée, avec une police "frappée" au cœur.











: Voici les principaux titres :



L'Assemblée a voté un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA (mère porteuse) dans un pays étranger où la pratique est autorisée. Le gouvernement, défavorable à ce texte, a aussitôt réclamé une seconde délibération.





Emmanuel Macron a échangé durant plus de trois heures avec 500 lecteurs des trois quotidiens du groupe La Dépêche sur la réforme des retraites. Voici ce qu'il faut en retenir.





• Quatre fonctionnaires, dont trois policiers, ont été tués à coups de couteau à la préfecture de police de Paris par un employé administratif qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre. L'homme s'était converti à l'islam en 2017, selon les informations de franceinfo. Voici ce que l'on sait de cette attaque mortelle.



Une quinzaine de collégiens ont été victimes de malaises, cinq d'entre eux ont été hospitalisés dont deux en urgence absolue, après avoir participé à un cross sur le stade de Morbier, dans le Jura. A lire ici.