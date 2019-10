DIRECT. Agression au couteau à la préfecture de police de Paris : Emmanuel Macron se rend sur place pour "témoigner son soutien et sa solidarité"

Ce qu'il faut savoir

L'île de la Cité est bouclée. Un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris a agressé plusieurs collègues avec un couteau, jeudi 3 octobre, dans la cour du bâtiment situé dans le centre de la capitale, selon une source policière à franceinfo. Quatre fonctionnaires sont morts, en plus de l'auteur des faits, d'après des sources concordantes à franceinfo. Suivez en direct les informations qui nous parviennent.

L'agresseur neutralisé. L'assaillant a été abattu. Selon les informations de France 2, c'est un agent administratif. Il a été neutralisé par un autre policier avec un fusil mitrailleur, d'après les informations de France 2. "Selon les éléments que j'ai, on est dans un drame hiérarchique", avance auprès de franceinfo Christophe Crépin, porte-parole du collectif France Police - Policiers en colère. Il avait, d'après lui, des problèmes "avec sa cheffe de service", mais invite à attendre les résultats de l'enquête. De son côté, Loïc Travers, du syndicat Alliance Police Nationale, a donné ces quelques détails : "Les faits se sont déroulés aux alentours de 13 heures (...) l'auteur présumé, qui est décédé, a commencé les faits dans son bureau, avant de se rendre dans d'autres endroits de la préfecture et à l'intérieur de la préfecture."

Le président de la République sur place. Emmanuel Macron est arrivé à la préfecture de police de Paris, pour "témoigner son soutien et sa solidarité à l’ensemble des personnels". Edouard Philippe s'est aussi rendu sur place, après le déplacement du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, du préfet de police et du parquet de Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rendu hommage sur Twitter. "Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches", écrit-elle.

La station Cité fermée. Sur la ligne 4 du métro parisien, cette station a été fermée par mesure de sécurité, annonce la RATP sur son compte Twitter. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le quartier, indique un journaliste de franceinfo sur place. Des camions de pompiers et de policiers sont visibles autour du bâtiment de la préfecture de police.