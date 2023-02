Affaire Pierre Palmade : un homme mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "diffusion et détention d'images pédopornographiques"

Il s'agit de l'un des deux hommes qui étaient en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade. Le second a été libéré.

L'un des deux hommes placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, samedi 25 février, a appris France Télévisions auprès du parquet de Paris. Le second a été libéré, a annoncé le parquet un peu plus tôt dans la journée.

Le parquet a également précisé que les investigations allaient "se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de détention, diffusion de fichiers pédopornographiques et consultation habituelle de sites pédopornographiques".

Les deux hommes étaient entendus dans le cadre de l'enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. L'auteur du signalement avait été entendu dimanche 19 février assez longuement par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM), saisis de cette enquête.